UNO-Generalsekretär Guterres hat sich besorgt über die Entscheidung Nordkoreas gezeigt, die Atomtests wieder aufzunehmen.

Guterres drückte die Hoffnung aus, dass sich die Führung in Pjöngjang doch noch an die Resolutionen des Weltsicherheitsrats halten werde. Der nordkoreanische Machthaber Kim Jong Un hatte mitgeteilt, er sehe sich nicht mehr an das Moratorium für Atomtests gebunden und wolle auch wieder mit Interkontinentalraketen experimentieren. Grund sei, dass die USA an den Sanktionen für Nordkorea festhielten.