Die Hilfsorganisation "Mission East" hat vor einer Hungerkatastrophe in Nordkorea gewarnt.

Nach Schätzungen der UNO seien etwa 50.000 Kinder akut vom Hungertod bedroht, sagte der Geschäftsführer der Organisation, Hartzner, im Deutschlandfunk. Dem Land fehlten rund 1,4 Millionen Tonnen Lebensmittel, und die Regierung habe bereits damit begonnen, die Rationen zu halbieren.



Grund für die nun drohende Hungersnot sei die extrem schlechte Ernte im vergangenen Jahr. Lebensmittelknappheit und Unterernährung seien allerdings ein chronisches Problem in Nordkorea. Naturkatastrophen und der Mangel an landwirtschaftlich nutzbaren Flächen hätten dazu geführt. Zudem sei die Bewirtschaftung volkommen ineffizient, alles werde von Hand gemacht.



Hartzner erklärte, er betrachte es als menschliche Verpflichtung, den Nordkoreanern zu helfen. Nordkorea sei kein "Donor Darling", die Notsitation vor Ort bekomme kaum Aufmerksamkeit von der Weltöffentlichkeit. Man müsse über die politische Situation in dem Land hinwegsehen und trotzdem Nahrungsmittel liefern. Die Bevölkerung trage keine Verantwortung für das Atomprogramm oder die nordkoreanischen Politik.