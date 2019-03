Nordkorea nutzt nach Angaben der IAEO weiter seine Uran-Anreicherungsanlage in Yongbyon.

Der Generaldirektor der Internationalen Atomenergiebehörde, Amano, sage in Wien, Experten hätten zudem Hinweise auf Bauarbeiten an einem Leichtwasser-Reaktor gesammelt. - Höher angereichertes Uran kann für Atomwaffen genutzt werden.



Amano forderte die Führung in Pjöngjang auf, mit der internationalen Gemeinschaft zu kooperieren. Die IAEO sei bereit, Verifikations- und Beobachtungsaufgaben im Land zu übernehmen. Die Erkenntnisse über den Atomkomplex Yongbyon stammten aus Satellitenbildern und öffentlich zugänglichen Informationen, da Nordkorea die Experten der IAEO nicht ins Land lässt.