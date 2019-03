Nordkorea produziert nach Angaben der IAEO weiter waffentaugliches Uran.

Ein Anlage im Atomkomplex Yongbyon scheine in Betrieb zu sein, sagte der Generaldirektor der Internationalen Atomenergiebehörde, Amano, in Wien. Der für die Herstellung von Plutonium geeignete Reaktor in Yongbyon werde jedoch seit Anfang Dezember nicht mehr genutzt. Man habe zudem Hinweise darauf, dass weiter an einem Leichtwasserreaktor gebaut werde.



Amano forderte die Führung in Pjöngjang auf, mit der internationalen Gemeinschaft zu kooperieren. Die IAEO sei bereit, Verifikations- und Beobachtungsaufgaben im Land zu übernehmen.



Die Erkenntnisse über den Atomkomplex Yongbyon stammen aus Satellitenbildern und öffentlich zugänglichen Informationen, da Nordkorea die IAEO-Inspektoren seit 2009 nicht mehr ins Land lässt.