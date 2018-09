Nordkorea will sein Atomwaffenprogramm nur dann aufgeben, wenn die US-Regierung die Sanktionen gegen das Land lockert.

Das machte Außenminister Ri in der Generaldebatte der UNO-Vollversammlung in New York deutlich. Pjöngjang habe guten Willen gezeigt, indem es auf Atomwaffen- und Raketentests verzichtet und versprochen habe, Nuklearwaffen nicht weiter zu verbreiten. Eine entsprechende Antwort der Vereinigten Staaten sei bislang aber ausgeblieben, betonte der nordkoreanische Minister. Der amerikanische Außenminister Pompeo versucht derzeit, die festgefahrenen Atomgespräche zwischen beiden Ländern wieder zu beleben.