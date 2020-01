Im Verhältnis zu den USA setzt Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un wieder dezidiert auf Konfrontation. Wie die staatliche Nachrichtenagentur KCNA berichtet, kündigte Kim eine "neue strategische Waffe" an. Außerdem fühle Nordkorea sich nicht mehr an das Moratorium für Tests von Raketen und Atomwaffen gebunden. US-Außenminister Pompeo zeigte sich enttäuscht.

Kim äußerte sich den staatlichen Berichten zufolge zum Abschluss einer mehrtägigen Sitzung des Zentralkomitees der herrschenden Arbeiterpartei in der nordkoreanischen Hauptstadt Pjöngjang. Er betonte, Nordkorea werde niemals die eigene Sicherheit für wirtschaftliche Vorteile aufgeben.

"Gangstermäßige Sanktionen"

Den Vereinigten Staaten warf er vor, die Atomverhandlungen zu verschleppen. Zudem setzten die USA auf "gangstermäßige Sanktionen". Solange Washington die "feindselige" Politik nicht aufgebe, werde es auch niemals eine Denuklearisierung auf der koreanischen Halbinsel geben. Vielmehr werde sein Land "schockierende reale Maßnahmen" ergreifen.



Kim klang vielleicht nicht ganz so scharf, aber seine Rede erinnerte an seine Neujahrsansprache von 2018. Damals drohte er den USA offen mit Atomwaffen. Auf seinem Schreibtisch stehe immer ein Atomknopf, und die Vereinigten Staaten lägen in ihrer Gesamtheit in Reichweite der nordkoreanischen Kernwaffen. US-Präsident Trump twitterte kurz danach, sein eigener "Knopf" für Atomwaffen sei viel größer und mächtiger, und er funktioniere.

Eine gewisse Annäherung?

Doch im Juni 2018 kam es dann zumindest äußerlich zu einer gewissen Annäherung beider Seiten: Kim traf sich erstmals direkt mit US-Präsident Trump. Vorher rief er selbst einen Stopp der umstrittenen Atom- und Langstreckenraketentests aus. Ein Grund war aber auch, dass Kim das Atomprogramm seines Landes als "vollendet" einstufte. Insgesamt kam es zu drei Begegnungen zwischen Trump und Kim.



Doch der wesentliche Streitpunkt wurde nie ausgeräumt: Nordkorea fordert, die harten Sanktionen deutlich zu lockern - im Gegenzug für die nukleare Abrüstung. Die USA hingegen wollen erst unumkehrbare Beweise für ebendiese Abrüstung, bevor Sanktionen gelockert werden. Aus diesem Patt haben sich beide Seiten bisher nicht herausbewegt. Ein Ultimatum aus Pjöngjang lief gestern ab. Nordkorea hat zudem im vergangenen Jahr wiederholt kleinere Raketen - wenn auch keine Langstreckenraketen - getestet.

Pompeo hofft auf Umdenken

Die USA reagierten enttäuscht auf die neuen Drohungen aus Pjöngjang. Außenminister Pompeo sagte in Fernsehinterviews aber zugleich, er hoffe, dass Kim seine Entscheidung noch überdenke. Bei Fox News sagte Pompeo, dass Kim am Ende hoffentlich "Frieden und Wohlstand" vorziehen werde - statt Konflikt und Krieg zu wählen.



Über Nordkorea können Sie hier einige Berichte nachlesen. Auch ein "Hintergrund" im Deutschlandfunk von April 2019 trägt den Titel "Die Euphorie ist der Realität gewichen".