Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un hat einen Brief von US-Präsident Trump erhalten.

Die staatliche nordkoreanische Nachrichtenagentur KCNA meldet, der Brief sei von - Zitat - "hervorragendem Inhalt". Kim schätze die politische Urteilsfähigkeit und den außerordentlichen Mut Trumps und wolle das Schreiben ernsthaft prüfen. Wann dieses eintraf, wird nicht mitgeteilt, auch nichts über den Inhalt.



In den Atomgesprächen zwischen Washington und Pjöngjang herrscht seit dem Gipfel in Hanoi im Februar Stillstand. Beim historischen ersten Gipfeltreffen zwischen Trump und Kim im Juni 2018 in Singapur hatte Nordkorea grundsätzlich einer Denuklearisierung der koreanischen Halbinsel zugestimmt. Konkrete Schritte wurden damals aber nicht vereinbart.