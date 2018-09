Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un hat sich für einen baldigen Besuch von US-Außenminister Pompeo und ein neues Gipfeltreffen mit Präsident Trump ausgesprochen.

Das teilte der südkoreanische Staatschef Moon Jae In nach seiner Rückkehr vom Korea-Gipfel in Seoul mit. Bei den dreitägigen Gesprächen habe Kim immer wieder seine Bereitschaft zur atomaren Abrüstung bekräftigt.



Pompeo begrüßte die Ergebnisse des Gipfeltreffens. Zugleich lud er seinen nordkoreanischen Kollegen Ri zu einem Treffen am Rande der UNO-Vollversammlung in New York in der kommenden Woche ein. Kim hatte am Dienstag die Demontage der Atomanlage in Yongbyon sowie die Schließung einer Testanlage für Raketenantriebe in Aussicht gestellt. Er forderte dafür aber Entgegenkommen der USA.