Der nordkoreanische Machthaber Kim Jong Un hat sich laut offiziellen Angaben erstmals nach wochenlanger Abwesenheit wieder in der Öffentlichkeit gezeigt.

Die nordkoreanischen Staatsmedien berichteten, Kim habe an einer Zeremonie zur Fertigstellung einer Düngemittelfabrik in der Provinz Pyongan teilgenommen. Bilder davon wurden nicht gezeigt, auch unabhängige Bestätigungen der Berichte gibt es bislang nicht.



Kim war rund drei Wochen nicht mehr öffentlich aufgetreten und hatte auch nicht an den Feierlichkeiten Mitte April anlässlich des Geburtstages des gestorbenen Staatsgründers Kim Il Sung teilgenommen. Dies hatte in ausländischen Medien zu Spekulationen über eine Operation, eine schwere Erkrankung oder gar den Tod des Machthabers geführt.



Nordkorea ist weitgehend von der Außenwelt isoliert. Die Führung in Pjöngjang kontrolliert die Informationen über Kim und seine Familie in der Regel äußerst streng.