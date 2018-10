Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un lädt nach Angaben aus Südkorea Papst Franziskus nach Pjöngjang ein.

Südkoreas Präsident Moon Jae In werde die Einladung kommende Woche überbringen, wenn er den Papst bei einer Europareise treffe, teilte das Präsidialamt in Seoul mit. Kim sendet seit Jahresbeginn vermehrt Entspannungssignale im Konflikt um das nordkoreanische Atom- und Raketenprogramm. Im Zuge dessen traf er sich auch mit US-Präsident Trump in Singapur.