Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un hat einen Brief von US-Präsident Trump erhalten.

Die staatliche nordkoreanische Nachrichtenagentur KCNA meldet, der Brief sei - Zitat - "von hervorragendem Inhalt". Kim wolle das Schreiben ernsthaft prüfen. Die US-Regierung bestätigte den Versand des Briefes. Es gebe einen andauernden Briefwechsel zwischen Trump und Kim. Beide Seiten machten keine Angaben über den Inhalt.



Beobachtern zufolge könnten die Gespräche über das nordkoreanische Atomprogramm wieder in Gang kommen. Seit dem Gipfeltreffen zwischen Kim und Trump in Hanoi im Februar herrscht Stillstand.