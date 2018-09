Nordkoreas Machthaber Kim und Südkoreas Präsident Moon beenden heute ihr drittes Gipfeltreffen in diesem Jahr.

Beide wollen zum Abschluss von der Hauptstadt Pjöngjang zum Berg Paektu an der Grenze zu China reisen. Der mehr als 2700 Meter hohe Vulkan wird von Süd- wie Nordkoreanern als heiliger Berg verehrt.



Kim hatte gestern die Demontage der Atomanlage in Yongbyon sowie die Schließung einer Testanlage für Raketenantriebe in Aussicht gestellt. Er fordert dafür aber Entgegenkommen der USA.



Der amerikanische Außenminister Pompeo begrüßte die bisherigen Ergebnisse des Gipfels. Er lud seinen nordkoreanischen Kollegen Ri zum einem Treffen in der nächsten Woche am Rande der UNO-Vollversammlung in New York ein.