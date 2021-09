Der nordkoreanische Machthaber Kim Jong Un hat nach Medienberichten angekündigt, die Kommunikation mit Südkorea wieder aufzunehmen.

Die Freischaltung der Kommunikationskanäle im Oktober solle zu verbesserten Beziehungen und zum Frieden auf der koreanischen Halbinsel beitragen, zitierte die südkoreanische Agentur Yonhap aus einer Rede Kims vor der Volksversammlung in Pjöngjang. Die Führung im weitestgehend isolierten Norden hatte zuvor den Test einer neu entwickelten, sogenannten Hyperschall-Rakete gemeldet. Es war bereits der dritte Raketenstart in Nordkorea in diesem Monat.

