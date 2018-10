Mit einem Besuch in Japan beginnt US-Außenminister Pompeo heute seine mehrtägigen Beratungen über den Nordkorea-Konflikt.

Morgen reist er nach Pjöngjang weiter. Dort will er die Verhandlungen über den Abbau des nordkoreanischen Atomwaffenprogramms voranbringen und das anvisierte zweite Gipfeltreffen zwischen Machthaber Kim Jong Un und US-Präsident Trump vorbereiten. Anschließend trifft sich Pompeo in Seoul mit dem südkoreanischen Staatschef Moon Jae In. Den Abschluss seiner Asienreise bildet am Montag ein Besuch in China.