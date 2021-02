Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un hat seine Regierung offen kritisiert.

Es gebe einen Mangel an Innovation und intelligenten Strategien bei der Ausarbeitung des neuen Fünf-Jahres-Plans für die Wirtschaft, hieß es in Berichten staatlicher Medien. So habe Kim das Kabinett beschuldigt, Programme zu entwerfen, die keinerlei wesentliche Fortschritte gegenüber früheren Vorhaben zeigten. Der Machthaber rief den Angaben nach dazu auf, die heimische Produktion von Gütern und Materialien zu erhöhen. Grund dürfte der Einbruch im Handel mit China seien, der im vergangenen Jahr wegen Corona-Beschränkungen um etwa 80 Prozent eingebrochen war.

