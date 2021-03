Nordkorea hat nach Angaben des südkoreanischen Militärs im Rahmen eines neuen Waffentests anscheinend zwei Marschflugkörper abgefeuert.

Die Tests seien bereits am vergangenen Sonntag erfolgt, teilte der Generalstab in Südkorea mit. Die zwei mutmaßlichen Lenkflugkörper von kurzer Reichweite wurden demnach an der nordkoreanischen Westküste abgefeuert und flogen in Richtung China.



Seitens der USA hieß es, es liege kein Verstoß gegen das Verbot der Vereinten Nationen vor; es habe sich um Waffensysteme am unteren Ende des Spektrums gehandelt. UNO-Resolutionen verbieten Nordkorea den Test von ballistischen Raketen, die je nach Bauart auch atomare Sprengköpfe tragen können.

Diese Nachricht wurde am 24.03.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.