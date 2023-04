Die Fahne Nordkoreas (dpa/picture-alliance/Stefan Schaubitzer)

Die staatliche Nachrichtenagentur KCNA meldet, die Drohne sei in einem vom 4. bis 7. April dauernden Manöver 71 Stunden und 6 Minuten in der Tiefe gekreuzt, habe dabei 1.000 Kilometer zurückgelegt und dann erfolgreich ihr Ziel getroffen. Erst vor zwei Wochen hatte das Land den Test einer nuklearen Unterwasserdrohne vermeldet. Pjöngjang reagiert damit auf Militärmanöver Südkoreas mit den USA in der Region.

Diese Nachricht wurde am 08.04.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.