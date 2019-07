Nordkorea hat nach Angaben aus Südkorea neue Raketentests durchgeführt. Wie der südkoreanische Generalstab in Seoul mitteilte, wurden zwei Kurzstreckengeschosse abgefeuert. Sie seien 430 Kilometer weit geflogen, ehe sie ins Meer gestürzt seien.

Der Abschussort der Projektile liege im Osten Nordkoreas in der Nähe der Haftenstadt Wonsan, so das Militär des südlichen Nachbarn weiter. Man behalte die Lage im Blick. - Die letzten Waffentests des weitgehend isolierten kommunistischen Landes fanden im Mai statt.



Ein Mitarbeiter der US-Regierung bestätigte, ihm seien die Berichte über die Raketentests bekannt. Der japanische Verteidigungsminister Iwaya nannte die Entwicklung äußerst bedauerlich. Es gebe aber keine Hinweise auf eine unmittelbare Gefahr für Japans nationale Sicherheit. - Die Tests fallen in eine Phase, in der Nordkorea und die USA ihre stockenden Atomgespräche wieder aufnehmen wollen.