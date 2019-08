Nordkorea hat offenbar erneut Waffen getestet.

Südkoreanischen Angaben zufolge wurden im Nordwesten des Landes zwei Geschosse abgefeuert. Sie seien vor der Ostküste ins Meer gestürzt.



In einer Mitteilung des nordkoreanischen Außenministeriums wurde das gemeinsame Militärmanöver zwischen den USA und Südkorea verurteilt, das gestern begonnen hatte. Weiter heißt es in der Mitteilung, die Manöver nötigten Nordkorea, mächtige Mittel zu entwickeln, zu testen und einzusetzen, die für die nationale Verteidigung essenziell seien.



Nordkorea hat seine Waffentests in jüngster Zeit verstärkt: In der vergangenen Woche führte Pjöngjang zwei Tests eines nach eigener Aussage neuen Raketensystems durch und startete am 25. Juli eine ballistische Rakete.