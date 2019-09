Nordkorea hat einen weiteren Raketentest bestätigt.

Es sei am vergangenen Dienstag ein großes Mehrfach-Raketenwerfer-System erprobt worden, meldete die nordkoreanische staatliche Nachrichtenagentur KCNA. Machthaber Kim Jong Un habe den Test persönlich beaufsichtigt.



Die südkoreanische Armee hatte am Dienstag den Abschuss von zwei nordkoreanischen Projektilen gemeldet, die demnach ins Meer stürzten. Nordkorea hatte bereits in den vergangenen Wochen mehrfach Kurzstreckenraketen gezündet. Das Regime in Pjöngjang verstößt damit gegen UNO-Resolutionen. In den Gesprächen mit den USA über eine Denuklearisierung Nordkoreas tut sich seit Monaten nichts.