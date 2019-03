In Nordkorea wird zum zweiten Mal seit der Machtübernahme von Kim Jong Un eine neue Oberste Volksversammlung bestimmt.

Die aktuell 687 Mitglieder waren vor fünf Jahren gewählt worden. Je Wahlkreis tritt gewöhnlich nur ein von der herrschenden Arbeiterpartei nominierter Kandidat an. Beobachter in Südkorea erwarten, dass Kim vor allem Gefolgsleute in der neuen Volksversammlung unterbringt. Deren Mitglieder treten üblicherweise nur ein oder zwei Mal jährlich zusammen. Zumeist werden auf den Sitzungen lediglich vorher gefasste Beschlüsse der Staatsführung gebilligt.