Nordkorea hat offenbar wieder Raketen getestet.

Die südkoreanische Nachrichtenagentur Yonhap meldet unter Berufung auf den Generalstab in Seoul, die nordkoreanische Führung habe Befehl gegeben, zwei Projektile abzufeuern. Die Raketen seien nach Osten in Richtung Meer abgeschossen worden. In den vergangenen Wochen hatte Nordkorea mehrere Kurzstreckenraketen gezündet und damit UNO-Resolutionen missachtet, die dem Land dies verbieten.



Zuvor hatte die nordkoreanische Regierung vorgeschlagen, die Atomverhandlungen mit den USA Ende September wieder aufzunehmen. Allerdings sei dies nur unter Vorbedingungen möglich, die Nordkorea aber nicht weiter konkretisierte. In den Gesprächen über eine Denuklearisierung des Landes gibt es seit Monaten keine Fortschritte.