Nordkorea hat offenbar einen weiteren Raketentest vorgenommen.

Das Land habe ein "unbekanntes Projektil" ins Meer vor der nordkoreanischen Ostküste abgefeuert, teilte die Armee Südkoreas mit. Ein Vertreter des japanischen Verteidigungsministeriums sagte der Nachrichtenagentur afp, es habe sich vermutlich um eine "ballistische Rakete" gehandelt. Nordkorea hatte in diesem Monat bereits zwei Raketentests vorgenommen und dabei einen neuen Marschflugkörper mit großer Reichweite sowie ballistische Kurzstreckenraketen abgefeuert.



Der nordkoreanische Gesandte verteidigte vor der UNO-Vollversammlung das Vorgehen der Regierung in Pjöngjang. Niemand dürfe Nordkorea das Recht auf Verteidigung verweigern, sagte er in seiner Rede in New York. Das international weitgehend isolierte Land wird wegen seines Atom- und Raketenprogramms von den USA und den Vereinten Nationen hart sanktioniert.

Diese Nachricht wurde am 28.09.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.