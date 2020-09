Nordkorea bedauert nach Angaben der Regierung in Seoul, einen vermissten Südkoreaner erschossen zu haben.

Dies habe Staatschef Kim Jong Un in einem Brief an Präsident Moon mitgeteilt, meldet die Nachrichtenagentur Yonhap. Danach hätten die Soldaten den Mann in der Annahme getötet, es handle sich um einen Eindringling. Der Vorfall hatte sich am Dienstag ereignet. Der Beamte des südkoreanischen Fischereiministeriums war bei einer Patrouillenfahrt nahe der Seegrenze von seinem Boot verschwunden.

