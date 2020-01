Nordkorea fühlt sich nicht mehr an Verpflichtungen wie dem Stopp von Atom- und Raketentests gebunden.

Grund dafür sei, dass sich die USA nicht an ein Ultimatum für den Beginn von Gesprächen zur Denuklearisierung der koreanischen Halbinsel gehalten hätten, hieß es zur Begründung. Daher werde nun nach neuen Wegen gesucht, erklärte ein Gesandter Nordkoreas bei den Vereinten Nationen in Genf. Die US-Seite zeigte sich besorgt. Washington hoffe, dass Pjöngjang an den Verhandlungstisch zurückkehre.