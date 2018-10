Vier Monate nach dem Gipfeltreffen zwischen den USA und Nordkorea reist US-Außenminister Pompeo erneut nach Pjöngjang.

Pompeo twitterte vor seinem Abflug, er hoffe, dass er bei dem Treffen mit Machthaber Kim Jong Un Zusagen für eine atomare Abrüstung erhalte. Kim hatte bei seinem Treffen mit US-Präsident Trump im Juni in Singapur zwar seine Absicht zur "Denuklearisierung" bekräftigt. Bislang gab es aber keine Angaben zu konkreten Schritten oder möglichen Gegenleistungen der USA.



Es ist der bereits vierte Besuch Pompeos in Nordkorea. Er wird im Anschluss in der südkoreanischen Hauptstadt Seoul sowie in Peking erwartet.