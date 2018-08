Die USA haben die Regierung in Nordkorea aufgefordert, die versprochene Denuklearisierung voranzutreiben.

Der Weg zu einem atomwaffenfreien Nordkorea sei noch weit, sagte US-Außenminister Pompeo vor Beginn einer Sicherheitskonferenz in Singapur, an der auch sein nordkoreanischer Amtskollege Ri teilnimmt. Die Regierung in Pjöngjang verstoße weiterhin gegen Resolutionen des UNO-Sicherheitsrats. Nach Informationen der Nachrichtenagentur AFP könnte der Sicherheitsrat bei den Sanktionen gegen Nordkorea bald Ausnahmen für die Entwicklungshilfe beschließen. Die USA fordern allerdings, den Druck auf Nordkorea unverändert hoch zu halten, um das Land zur versprochenen Abrüstung zu drängen.