Nordkorea hat nach Angaben der Vereinten Nationen die schlechteste Ernte seit mehr als einem Jahrzehnt verzeichnet. Dadurch sei eine große Lebensmittel-Lücke entstanden, berichtete der zuständige UNO-Koordinator, Mishra.

So sei die gesamte Erntemenge um 500.000 Tonnen auf 4,95 Millionen Tonnen zurückgegangen. Der UNO-Koordinator verwies darauf, dass damit die Gefahr für Unterernährung und die Ausbreitung von Krankheiten deutlich zugenommen habe. Fast elf Millionen Menschen seien auf humanitäre Hilfe angewiesen.



Einer Meldung der südkoreanischen Nachrichtenagentur Yonhap zufolge hat Nordkorea nach dem gescheiterten Gipfel zwischen Machthaber Kim und US-Präsident Trump mit neuen Arbeiten an der Raketenanlage Sohae begonnen. US-Experten deuteten die Informationen und zusätzliche Satellitenaufnahmen so, dass die Anlage wieder instandgesetzt wird. Eigentlich hatte Kim - laut Medienberichten - zuvor in Aussicht gestellt, Sohae zu zerstören.