Ein nordkoreanischer Soldat ist nach Angaben des südkoreanischen Militärs in den Süden geflohen.

In einer Stellungnahme des Generalstabes heißt es, der Soldat habe sich dem Grenzgebiet genähert und dann die Demarkationslinie überschritten. Das südkoreanische Militär brachte ihn in Sicherheit und will ihn nach eigenen Angaben zunächst befragen. Die beiden koreanischen Staaten hatten erst vor kurzem vereinbart, Wachtposten entlang der Grenze abzubauen und Minen in dem Areal zu räumen.



In den vergangenen Jahren ist es immer wieder vorgekommen, dass Soldaten aus dem Norden zum Süden übergelaufen sind. Mitunter führte das zu Spannungen an der Grenze. Im aktuellen Fall werden von dort aber keine besonderen Vorkommnisse gemeldet.