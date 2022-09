Nach Abreise von Harris

Passanten schauen auf einen Fernsehschirm in einem Bahnhof in Seoul. In einer Nachrichtensendung wird ein Bild der von Nordkorea abgefeuerten Rakete gezeigt. (Lee Jin-Man/AP/dpa)

Diese flog nach Angaben des Militärs in Seoul in Richtung des Japanischen Meeres. Es war bereits der dritte Raketenabschuss in dieser Woche. UNO-Resolutionen verbieten Nordkorea die Erprobung solcher Waffen. Zuletzt hatte Harris bei einem Besuch in der sogenannten Demilitarisierten Zone zwischen Nord- und Südkorea der Führung in Pjöngjang vorgehalten, Frieden und Stabilität zu bedrohen. Sie sprach auch von grassierenden Menschenrechtsverletzungen in Nordkorea.

