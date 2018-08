In Nordkorea findet ein neues Treffen von Familien statt, die sich seit dem Koreakrieg nicht mehr gesehen haben.

89 Südkoreaner überquerten am Morgen die Grenze. Sie werden insgesamt drei Tage in Nordkorea bleiben. Ihre Verwandten sehen sie dort für einige Stunden täglich, insgesamt elf.



Es ist die erste Familienzusammenführung seit 2015. Die meisten der Teilnehmer sind über 80 Jahre alt.



Die koreanische Halbinsel ist seit dem Ende des Korea-Kriegs 1953 geteilt. Getrennte Familien haben keine Möglichkeiten zum Kontakt.



Seit Monaten arbeiten Süd- und Nordkorea an der Verbesserung ihrer diplomatischen Beziehungen im Atomkonflikt.