US-Präsident Trump hat nach Kritik an seinen Äußerungen zum Fall des Studenten Otto Warmbier von einem Missverständnis gesprochen.

Selbstverständlich mache er Nordkorea für dessen Misshandlung und Tod verantwortlich, schrieb Trump auf Twitter. Man dürfe nicht vergessen, dass er selbst für Warmbiers Freilassung gesorgt habe. Trump hatte nach dem Gipfeltreffen mit dem nordkoreanischen Machthaber Kim erklärt, dieser habe ihm gesagt, dass er seinerzeit nichts von dem Fall gewusst habe. Er nehme Kim beim Wort. Die Bemerkung hatte unter anderem bei den Eltern des Studenten für Empörung gesorgt.



Warmbier war 2016 in Nordkorea zu 15 Jahren Arbeitslager verurteilt worden, weil er als Tourist in Pjöngjang ein Propaganda-Banner gestohlen haben soll. Mitte 2017 wurde er freigelassen und starb wenige Tage später. Ein US-Gericht kam zu dem Schluss, dass Warmbier in Nordkorea gefoltert worden war.