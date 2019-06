US-Präsident Trump hat ein mögliches Treffen mit Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un an der innerkoreanischen Grenze ins Spiel gebracht.

Trump schrieb auf Twitter, er werde vom G20 Gipfel in Japan nach Südkorea reisen. Während er dort sei, würde er Kim gerne an der Grenze treffen, um ihm die Hand zu geben und Hallo zu sagen. Bei einem Treffen zwischen Trump und Kim im Juni 2018 in Singapur hatte Nordkorea grundsätzlich einer Denuklearisierung zugestimmt. Konkrete Schritte wurden nicht vereinbart. Seit einem zweiten Gipfel in Hanoi im Februar herrscht in den Atomgesprächen zwischen Washington und Pjöngjang Stillstand.