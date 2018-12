US-Präsident Trump will sich Anfang nächsten Jahres erneut mit dem nordkoreanischen Machthaber Kim Jong Un treffen.

Möglich sei eine Zusammenkunft im Januar oder Februar, sagte Trump beim Rückflug vom G20-Gipfel in Argentinien. Irgendwann werde er Kim auch in die USA einladen. - Im Juni hatten sich beide Politiker in Singapur getroffen. Die daraufhin begonnenen Gespräche über eine Ent-Nuklearisierung des kommunistischen Landes sind allerdings ins Stocken geraten.