US-Präsident Trump hat ein baldiges Treffen mit dem nordkoreanischen Machthaber Kim Jong Un angekündigt.

Einzelheiten nannte er nicht. Die Zusammenkunft solle aber in nicht allzu ferner Zukunft stattfinden, sagte er vor Journalisten in Washington. Zudem erklärte er, dass er einen "großartigen" Brief des Nordkoreaners erhalten habe. Trump und Kim hatten sich im Juni in Singapur getroffen. Dies war der erste amerikanisch-nordkoreanische Gipfel seit Jahrzehnten. Dabei hatte Kim einen Verzicht auf die Produktion von Atomwaffen in Aussicht gestellt. Am Neujahrstag drohte er jedoch mit einem Ende der Entspannungspolitik, sollte die US-Regierung ihre Sanktionen gegen sein Land aufrechterhalten.