Nordkorea setzt seinen Konfrontationskurs gegenüber Südkorea fort.

Der nordkoreanische Generalstab kündigte an, dass wieder Soldaten in früher gemeinsam genutzte Einrichtungen verlegt würden. Dabei handelt es sich um eine Tourismusanlage und um den Industriekomplex Kaesong an der Grenze beider Staaten. Diese galten früher als Symbole der innerkoreanischen Zusammenarbeit, wegen des Atomkonflikts werden sie allerdings seit Jahren nicht genutzt.



Einen Tag zuvor hatte die Führung in Pjöngjang ein innerkoreanisches Verbindungsbüro nahe der Grenze sprengen lassen. Mit den Schritten hebt Nordkorea ein 2018 vereinbartes Abkommen mit Südkorea auf, dass die Spannungen zwischen beiden Ländern senken sollte.