Nordkorea demonstriert wenige Tage vor der geplanten Wiederaufnahme von Gesprächen mit den USA über sein Atomwaffenprogramm Stärke.

Das Militär in Pjöngjang bestätigte in der Nacht, dass eine ballistische Rakete getestet worden sei. Ein U-Boot habe sie abgefeuert. Nach südkoreanischen Angaben flog die Rakete etwa 450 Kilometer weit und stürzte vor Japan ins Meer.



In Tokio warf Regierungschef Abe Nordkorea vor, gegen UNO-Resolutionen zu verstoßen. Das US-Außenministerium forderte Pjöngjang auf, Provokationen zu unterlassen.