Heftige Regenfälle haben im Nordosten Nordkoreas große Überschwemmungen angerichtet.

Fast 2.000 Häuser seien zerstört oder überflutet worden, meldete das Staatsfernsehen. Etwa 5.000 Menschen hätten in Sicherheit gebracht werden müssen. Kritisch sei die Lage vor allem in der Provinz Süd-Hamgyong. Dort hätten die Wassermassen hunderte Hektar Ackerland fortgespült und viele Brücken zerstört. Berichte über Todesopfer gab es nicht. Für die kommenden Tage sind weitere schwere Regenfälle in Teilen Nordkoreas angesagt.

