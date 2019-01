Der nordkoreanische Machthaber Kim Jong Un ist nach China zu einem offiziellen Staatsbesuch in China eingetroffen. Nach Angaben chinesischer und nordkoreanischer Staatsmedien ist ein mehrtägiger Besuch Kims in China geplant.

Den Berichten zufolge hatte der chinesische Präsident Xi Jinping eine offizielle Einladung an Kim ausgesprochen. China gilt international als der wichtigste Verbündete Nordkoreas.



Bereits im vergangenen Jahr war der nordkoreanische Machthaber mehrfach nach China gereist, um vor und nach dem Gipfeltreffen mit US-Präsident Trump und dem südkoreanischen Präsidenten Moon mit der chinesischen Regierung zu beraten. Es wird erwartet, dass sich Kim und Xi über das in Kürze geplante zweite Gipfeltreffen Kims mit dem US-Präsidenten abstimmen.



Kim reiste erneut in einem speziell gepanzerten Sonderzug über die Grenze ins Nachbarland China. Der Zug hatte nach Angaben der südkoreanischen Nachrichtenagentur Yonhap am Montagabend Ortszeit die Grenze zwischen den beiden Ländern passiert. Keine von Kims bisherigen Reisen war im Vorfeld angekündigt worden. Sein erster Besuch im März vergangenen Jahres war bekannt geworden, nachdem der Sonderzug aus Nordkorea in Peking gesichtet worden war. Es war Kims erste Auslandsreise, seit er 2011 die Macht in Nordkorea übernommen hatte.