Der südkoreanische Generalstab erklärte in der Hauptstadt Seoul, die Marine habe ein nordkoreanisches Handelsschiff vertrieben, das die Seegrenze verletzt habe. Nordkoreas Militär meldete, es habe in einer Reaktion zehn Artilleriegranaten als Warnung abgeschossen. Die Regierung in Pjöngjang beschuldigte zudem ein südkoreanisches Marineschiff, in nordkoreanische Gewässer eingedrungen zu sein.

Die rund 200 Kilometer lange Seegrenze zwischen den beiden Staaten war im Jahr 1953 von UNO-Truppen festgelegt worden. Die nordkoreanische Regierung legte 1999 einseitig eine weiter südlich verlaufende Seegrenze fest.

Diese Nachricht wurde am 24.10.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.