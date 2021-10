In Nordkorea droht nach Angaben von UNO-Experten eine schwere Hungersnot.

Vor allem Kinder und ältere Menschen seien in Gefahr zu verhungern, schreiben die Experten in einem Bericht an die UNO-Vollversammlung. Die Landwirtschaft in Nordkorea habe mit einer Reihe erheblicher Probleme zu kämpfen, die die ohnehin große Not der Menschen dort noch verschärften. Neben den internationalen Sanktionen setze dem Land ein Einbruch bei den Importen von Düngemitteln und anderen Agrarprodukten aus China zu. Hinzu kämen ein Ausbruch der Afrikanischen Schweinepest und die Folgen der strikten Corona-Beschränkungen im Land, heißt es weiter.



Laut den Angaben hatten schon vor der Pandemie 40 Prozent der Nordkoreaner keinen gesicherten Zugang zu Nahrung. Jetzt seien es laut jüngsten Zahlen der Welternährungsorganisation noch deutlich mehr.

