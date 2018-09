-Außenminister Pompeo wird voraussichtlich im Oktober nach Pjöngjang reisen, um ein weiteres Gipfeltreffen zwischen Präsident Trump und dem nordkoreanischen Machthaber Kim Jong Un vorzubereiten.

Pompeo hatte heute am Rande der UNO-Vollversammlung in New York mit seinem nordkoreanischen Kollegen Ri über den Atomstreit gesprochen. Es bleibe viel Arbeit, aber man bewege sich vorwärts, schrieb Pompeo auf Twitter. Trump hatte zuvor erklärt, er glaube an eine positive Lösung mit Nordkorea. Kim habe sein Bekenntnis zur Abrüstung erneuert.