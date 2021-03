US-Außenminister Blinken hat China aufgerufen, bei den Bemühungen um eine atomare Abrüstung Nordkoreas seinen Einfluss auf das Nachbarland stärker wahr zu nehmen.

Zum Abschluss seiner Gespräche in der südkoreanischen Hauptstadt Seoul sagte Blinken, China habe ein reales Interesse, im Umgang mit Nordkorea hilfreich zu sein. Mit Blick auf das Atomwaffenprogramm des kommunistischen Landes erklärte er, Nordkorea sei eine Quelle der Instabilität und offensichtlich eine Bedrohung.



Pjöngjang hatte zuvor bestätigt, dass die neue US-Regierung mehrmals versucht habe, Kontakt aufzunehmen. In einer Erklärung des Außenministeriums hieß es dazu, Pjöngjang werde jeden Kontakt verweigern, solange die USA nicht bestimmte Bedingungen erfüllten.



Der frühere US-Präsident Trump hatte Machthaber Kim Jong Un persönlich getroffen, um über das Atomwaffenprogramm zu sprechen. In der Sache wurden aber keine Fortschritte erzielt.

