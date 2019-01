China unterstützt ein mögliches zweites Treffen von Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un und US-Präsident Trump.

Das wurde beim Besuch Kims in Peking deutlich (Audio-Link). Wie chinesische Staatsmedien berichten, drückte Chinas Präsident Xi Jinping die Hoffnung aus, Kim und Trump würden aufeinander zugehen. Er sehe eine seltene historische Chance für eine Einigung auf der koreanischen Halbinsel, so der chinesische Präsident.



Kims Besuch in Peking diente dazu, sich vor einem neuen Treffen mit Trump mit seinem wichtigsten Verbündeten China abzustimmen. Es geht um das nordkoreanische Atomprogramm und die deswegen verhängten Sanktionen gegen Pjöngjang. Südkoreas Präsident Moon Jae In rief die USA und Nordkorea zu Kompromissbereitschaft auf.