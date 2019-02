US-Außenminister Pompeo hat die Erwartung geäußert, dass der nordkoreanische Diktator Kim beim bevorstehenden Treffen mit Präsident Trump konkrete Schritte zur atomaren Abrüstung zusagt.

Trump gehe es um nachweisbare und verifizierbare Zusagen, sagte Pompeo in einem Interview des Senders CNN. Die US-Regierung sehe in Nordkorea nach wie vor eine nukleare Bedrohung. Pompeo machte erneut deutlich, dass die US-Sanktionen gegen das kommunistische Land in Kraft bleiben sollen, so lange es keine bedeutenden Fortschritte bei der Abrüstung gebe.



Das Treffen zwischen Trump und Kim findet am Mittwoch und Donnerstag in der vietnamesischen Hauptstadt Hanoi statt.