Vor dem geplanten zweiten Treffen zwischen US-Präsident Trump und Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un zeichnet sich eine diplomatische Annäherung der beiden Staaten ab.

Der US-Sondergesandte für Nordkorea, Biegun, bestätigte am Abend in einer Rede an der Stanford Universität in Kalifornien, dass die amerikanische Regierung die Regeln für die humanitären Hilfe in Nordkorea gelockert habe. Washington sei zudem bereit, Maßnahmen zu diskutieren, die helfen könnten, Vertrauen in das Regime in Pjöngjang aufzubauen. Biegun betonte, über einen Abzug von US-Truppen aus Südkorea werde keinesfalls verhandelt.



Weiter heißt es, Präsident Trump erwarte, dass es beim nächsten Treffen mit Kim überprüfbare Fortschritte bei der atomaren Abrüstung Nordkoreas gebe.