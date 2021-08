Die vermutliche Wiederinbetriebnahme des nordkoreanischen Atomreaktors Yongbyon ist in den USA und in China mit Besorgnis aufgenommen worden.

Das US-Außenministerium erklärte in Washington, der Bericht der Internationalen Atomenergiebehörde mache die dringende Notwendigkeit von Dialog und Diplomatie deutlich, damit die koreanische Halbinsel zu einer atomwaffenfreien Zone werden könne. Die Regierung in Peking rief alle Parteien in dem Atomstreit auf, eine politische Lösung zu suchen.



Die Atomenergiebehörde hatte zuvor berichtet, dass der Reaktor im umstrittenen nordkoreanischen Nuklearzentrum Yongbyon möglicherweise wieder in Betrieb genommen worden sei. Darauf weise unter anderem der Ablauf von Kühlwasser hin. Der Reaktor ist mit einer Leistung von nur fünf Megawatt zwar klein, kann aber Plutonium zur Herstellung von Atombomben liefern. Wegen des nordkoreanischen Nuklearwaffenprogramms haben die USA und ihre westlichen Verbündeten Sanktionen gegen das Land von Diktator Kim Jong-Un verhängt.

Diese Nachricht wurde am 30.08.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.