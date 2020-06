Die Spannungen zwischen Nord- und Südkorea nehmen zu.

Nach Angaben des Vereinigungsministeriums in Seoul zerstörte Nordkorea das Verbindungsbüro in der Grenzstadt Kaesong. Das Gebäude sei gesprengt worden, sagte eine Sprecherin. Einzelheiten sind noch nicht bekannt.



Die Beziehungen zwischen den beiden Teilstaaten hatten sich zuletzt wieder verschlechtert. Kim Yo Jong, die als einflussreich geltende Schwester des nordkoreanischen Machthabers Kim Jong Un hatte vor Kurzem das Verbindungsbüro als nutzlos bezeichnet. Sie erklärte, sie werde es dem Militär überlassen, die nächsten Schritte gegen den Feind im Süden zu ergreifen.



Hintergrund des nordkoreanischen Vorgehens sind offenbar auch Aktionen südkoreanischer Aktivisten. Dies hatten beispielsweise Flugblätter mit Ballons über die Grenze in den Norden geschickt.