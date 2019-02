Der nordkoreanische Machthaber Kim Jong Un hat für die nächsten Tage einen offiziellen Staatsbesuch in Vietnam geplant.

Wie das Außenministerium in Hanoi mitteilte, kommt Kim auf Einladung von Präsident Nguyen Phu Tron. Vietnam bereitet ein für Ende des Monats geplantes Treffen zwischen US-Präsident Trump und dem nordkoreanischen Machthaber vor. Die USA haben wegen des nordkoreanischen Atomprogramms Sanktionen gegen das Land verhängt. Bei einem ersten Treffen im Juni 2018 in Singapur hatte Kim eine Denuklearisierung zugesagt. In den Verhandlungen dazu sind nach US-Angaben bislang aber kaum Fortschritte erzielt worden. Zuletzt hatte Washington den Ton gegenüber Pjöngjang wieder verschärft.