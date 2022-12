Nordkorea hat mit seinen verbotenen Raketentests schon häufiger japanisches Territorium überflogen (Archivbild einer schematischen Darstellung im japanischen Fernsehen) (AFP / Toshifumi Kitamura )

Das Außenministerium teilte in Pjöngjang mit, die Regierung in Tokio werde bald feststellen, dass sie eine falsche und gefährliche Entscheidung getroffen habe. Durch die neue Politik Japans habe sich die Sicherheitslage in der Region grundlegend verändert. Daher habe Nordkorea seinerseits das Recht, entschlossene militärische Maßnahmen zu ergreifen. Tokio hatte zuvor eine strategische Neuausrichtung vor dem Hintergrund steigender Spannungen im Indopazifik angekündigt. So will Japan seine Militärausgaben in den kommenden fünf Jahren auf etwa zwei Prozent der Wirtschaftsleistung verdoppeln, das entspricht rund 320 Milliarden Dollar.

Damit würde das japanische Militärbudget zum weltweit drittgrößten hinter dem der USA sowie Chinas heranwachsen.

